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После смерти Децла Глюкоза обвинила рэперов в лицемерии

Знаменитая российская певица Глюкоза (Наталья Ионова) после смерти рэп-исполнителя Децла в своем блоге Instagram стала обвинять рэперов в лицемерии. Но не все подписчики поддержали кумира во мнении.
После смерти Децла Глюкоза обвинила рэперов в лицемерии

Наталья Ионова довольно резко отреагировала на новость о смерти Децла. В комментариях певица написала, что когда он был жив, то его персона мало кого интересовала. Когда он был рядом, и многие имели возможность сказать добрые слова ему в лицо, то никто этого делать не хотел. По ее мнению, это общество лицемерно.

Читатели блога Глюкозы в основном поддержали артистку, однако нашлись и те, кто стал критиковать ее мнение. Мол, не ей судить этих людей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:55

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