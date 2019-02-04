После смерти Децла Глюкоза обвинила рэперов в лицемерии

Наталья Ионова довольно резко отреагировала на новость о смерти Децла. В комментариях певица написала, что когда он был жив, то его персона мало кого интересовала. Когда он был рядом, и многие имели возможность сказать добрые слова ему в лицо, то никто этого делать не хотел. По ее мнению, это общество лицемерно.Читатели блога Глюкозы в основном поддержали артистку, однако нашлись и те, кто стал критиковать ее мнение. Мол, не ей судить этих людей.