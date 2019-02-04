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Режиссер Валерия Гай Германика сняла интимный пирсинг по просьбе жениха

Скандальный российский режиссер Валерия Гай Германика сняла пирсинг со всего тела, включая интимные места. На этом настоял ее жених — бизнесмен Денис, и даже на премьеру мистического фильма ужасов «Рассвет» девушка пришла в непривычном для нее образе.
Режиссер Валерия Гай Германика сняла интимный пирсинг по просьбе жениха

После неудачных отношений с отцом первого ребенка Октавии, певцом и бывшим участником группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым, и танцором Вадимом Любушкиным, Валерия Гай Германика полагает, что, наконец, встретила своего избранника, поэтому старается прислушиваться к его словам. Возможно, именно под его влиянием девушка остепенилась.

Если вспомнить ранний образ Валерии Гай Германики, то с нынешним видом девушки он будет сильно контрастировать. Раньше она носила вызывающую одежду, почти каждый участок тела был проколот пирсингом. Сейчас о былых временах напоминают лишь татуировки.

На данный момент Валерия Гай Германика и ее жених готовятся сыграть свадьбу, приглашение уже получила Мария Голубкина, сопровождавшая их на премьере картины «Рассвет».



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:02

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