Режиссер Валерия Гай Германика сняла интимный пирсинг по просьбе жениха

После неудачных отношений с отцом первого ребенка Октавии, певцом и бывшим участником группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым, и танцором Вадимом Любушкиным, Валерия Гай Германика полагает, что, наконец, встретила своего избранника, поэтому старается прислушиваться к его словам. Возможно, именно под его влиянием девушка остепенилась.Если вспомнить ранний образ Валерии Гай Германики, то с нынешним видом девушки он будет сильно контрастировать. Раньше она носила вызывающую одежду, почти каждый участок тела был проколот пирсингом. Сейчас о былых временах напоминают лишь татуировки.На данный момент Валерия Гай Германика и ее жених готовятся сыграть свадьбу, приглашение уже получила Мария Голубкина, сопровождавшая их на премьере картины «Рассвет».