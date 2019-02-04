Режиссер Валерия Гай Германика сняла интимный пирсинг по просьбе жениха
Скандальный российский режиссер Валерия Гай Германика сняла пирсинг со всего тела, включая интимные места. На этом настоял ее жених — бизнесмен Денис, и даже на премьеру мистического фильма ужасов «Рассвет» девушка пришла в непривычном для нее образе.
После неудачных отношений с отцом первого ребенка Октавии, певцом и бывшим участником группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым, и танцором Вадимом Любушкиным, Валерия Гай Германика полагает, что, наконец, встретила своего избранника, поэтому старается прислушиваться к его словам. Возможно, именно под его влиянием девушка остепенилась.
Если вспомнить ранний образ Валерии Гай Германики, то с нынешним видом девушки он будет сильно контрастировать. Раньше она носила вызывающую одежду, почти каждый участок тела был проколот пирсингом. Сейчас о былых временах напоминают лишь татуировки.
На данный момент Валерия Гай Германика и ее жених готовятся сыграть свадьбу, приглашение уже получила Мария Голубкина, сопровождавшая их на премьере картины «Рассвет».
После неудачных отношений с отцом первого ребенка Октавии, певцом и бывшим участником группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым, и танцором Вадимом Любушкиным, Валерия Гай Германика полагает, что, наконец, встретила своего избранника, поэтому старается прислушиваться к его словам. Возможно, именно под его влиянием девушка остепенилась.
Если вспомнить ранний образ Валерии Гай Германики, то с нынешним видом девушки он будет сильно контрастировать. Раньше она носила вызывающую одежду, почти каждый участок тела был проколот пирсингом. Сейчас о былых временах напоминают лишь татуировки.
На данный момент Валерия Гай Германика и ее жених готовятся сыграть свадьбу, приглашение уже получила Мария Голубкина, сопровождавшая их на премьере картины «Рассвет».
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:02