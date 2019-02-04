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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева кардинально сменила имидж

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева в очередной раз кардинально поменяла свой образ.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева кардинально сменила имидж

Не секрет, что в последнее время Водонаева стала куда чаще общаться со своими поклонниками. Ежедневно телезнаменитость выкладывает у себя на страничке в Instagram новые видео и Stories, каждое из которых подтверждает тот факт, что Алена продолжает быть интересной дамой.

На данный момент бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» довольно активно занимается продвижением своей первой книги под названием «Голая», а также собственным салоном красоты, который открылся не так давно в Москве.

Судя по всему, наличие своего салона и подтолкнуло Водонаеву на решение о том, чтобы кардинально сменить свой имидж. На днях звезда скандально-известной телестройки опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором она запечатлена в совершенно новом образе.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева кардинально сменила имидж

Сложно не заметить, что Алена отрезала свои длинные локоны, а также решилась на челку. Нужно сказать, что преображение Водонаевой по достоинству оценили ее поклонники. По очереди они начали закидывать звезду большим количеством приятных комментариев, почти в каждом из которых фолловеры восхищались новым имиджем знаменитости.

«Как же вам все-таки идет короткая стрижка.. А челка.. Очень круто! Сама теперь думаю обрезать свои длиннющие волосы», - отметила одна из поклонниц Водонаевой.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:37

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