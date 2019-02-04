Звезда «Дома-2» Алена Водонаева кардинально сменила имидж

«Как же вам все-таки идет короткая стрижка.. А челка.. Очень круто! Сама теперь думаю обрезать свои длиннющие волосы», - отметила одна из поклонниц Водонаевой.

Не секрет, что в последнее время Водонаева стала куда чаще общаться со своими поклонниками. Ежедневно телезнаменитость выкладывает у себя на страничке в Instagram новые видео и Stories, каждое из которых подтверждает тот факт, что Алена продолжает быть интересной дамой.На данный момент бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» довольно активно занимается продвижением своей первой книги под названием «Голая», а также собственным салоном красоты, который открылся не так давно в Москве.Судя по всему, наличие своего салона и подтолкнуло Водонаеву на решение о том, чтобы кардинально сменить свой имидж. На днях звезда скандально-известной телестройки опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором она запечатлена в совершенно новом образе.Сложно не заметить, что Алена отрезала свои длинные локоны, а также решилась на челку. Нужно сказать, что преображение Водонаевой по достоинству оценили ее поклонники. По очереди они начали закидывать звезду большим количеством приятных комментариев, почти в каждом из которых фолловеры восхищались новым имиджем знаменитости.