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Никита Михалков перенес две сложные операции по замене бедренного сустава

Знаменитый российский кинорежиссер и актер Никита Михалков появился на 17 премии «Золотой орел» с тростью. Не так давно он перенес две сложные операции по замене бедренного сустава.

Никита Михалков перенес две сложные операции по замене бедренного сустава

Здоровье Никиты Михалкова пошатнулось еще прошлой осенью, его сустав полностью развалился, и хирургам пришлось устанавливать ему керамо-металлическую конструкцию, после чего советский актер и стал ходить со вспомогательной опорой. Как шутил сам Никита Сергеевич: «Ну, ничего, а я иду, хромаю по Москве. Надеюсь, скоро опять войду в форму».
Никита Михалков перенес две сложные операции по замене бедренного сустава

По словам супруги Никиты Михалкова Татьяны, трость, с которой он пришел на собственное мероприятие, не совсем обычная, а вообще у него их теперь множество. Как утверждают эксперты, в этой трости может быть «спрятан» клинок. Дело в том, что шафт внутри тростей может быть сделан из разного дерева, а внутри чаще всего встроена труба из металла. Ее функции можно расширить, например, при помощи различных опций.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:38

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