Никита Михалков перенес две сложные операции по замене бедренного сустава





Здоровье Никиты Михалкова пошатнулось еще прошлой осенью, его сустав полностью развалился, и хирургам пришлось устанавливать ему керамо-металлическую конструкцию, после чего советский актер и стал ходить со вспомогательной опорой. Как шутил сам Никита Сергеевич: «Ну, ничего, а я иду, хромаю по Москве. Надеюсь, скоро опять войду в форму».По словам супруги Никиты Михалкова Татьяны, трость, с которой он пришел на собственное мероприятие, не совсем обычная, а вообще у него их теперь множество. Как утверждают эксперты, в этой трости может быть «спрятан» клинок. Дело в том, что шафт внутри тростей может быть сделан из разного дерева, а внутри чаще всего встроена труба из металла. Ее функции можно расширить, например, при помощи различных опций.