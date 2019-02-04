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Демонстрационный брикет из мусора украден противниками экотехнопарка "Шиес"

В Архангельской области неизвестные похитили макет брикетов спрессованного мусора, показанный во время презентации строительства экотехнопарка «Шиес» в Урдоме. Кому понадобились отходы, пока неизвестно, однако на РЕН.ТВ считают, что противниками экотехнопарка.

В России технический прогресс часто воспринимается народом в «штыки». Мусорная реформа не стала исключением. В Урдоме население выступает против строительства инновационного полигона, работники которого должны заняться переработкой отходов. Местные власти собирали протестующих во дворце культуры, чтобы ответить на все вопросы и провести наглядную презентацию работы нового предприятия, которое позволит создать сотни, а точнее около 500, дополнительных рабочих мест.
Демонстрационный брикет из мусора украден противниками экотехнопарка "Шиес"

В Архангельской области много несанкционированных свалок, и активисты боятся, что с появлением «Шиеса» ситуация усугубится. На самом деле экотехнопарк строится, чтобы улучшить экологическую обстановку и навсегда решить вопрос с утилизацией отходов.

«Технология сухих полигонов или брикетирования отходов выполняется путем предварительного измельчения и прессования под давлением выше 80 бар. Мусор превращается в своеобразные тюки, запакованные полиэтиленовой пленкой, предотвращающей распространение запаха», - рассказал Олег Панкратов, гендиректор компании «Технопарк».

Новый полигон строится в Ленском районе. Ближайший к нему населенный пункт – это Урдома с 4000 жителями. «Шиес» позволит обеспечить комфортными условиями труда местное население. Бытовой мусор, превращенный в брикеты, будет консервироваться на 50 лет, а впоследствии его можно утилизировать или переработать в RDF-топливо. Также рассматривается вариант с созданием в районе полигона парковой зоны.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:21

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