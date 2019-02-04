Subaru подтвердила разработку компактных современных спорткаров BRZ второй генерации





Производитель пока не стал раскрывать подробности о новой версии. По мнению экспертов, базой для транспортного средства выступит новая версия Ebisu. Автомобиль оснащается четырёхцилиндровым турбированным силовым агрегатом. Некоторые аналитики считают, что речь может вестись о гибридной силовой установке. Версия Subaru BRZ второй генерации составит конкуренцию версии Mazda MX-5.Японским производителем недавно были подняты расценки на все автомобильные модели, которые реализуются в Российской Федерации. Подорожание составило от пятидесяти до ста тысяч рублей.