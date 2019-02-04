Subaru подтвердила разработку компактных современных спорткаров BRZ второй генерации
Представители японского автобренда Subaru подтвердили разработку компактных современных спорткаров BRZ второй генерации. Транспортное средство планируют презентовать не раньше, чем через 2 года.
Производитель пока не стал раскрывать подробности о новой версии. По мнению экспертов, базой для транспортного средства выступит новая версия Ebisu. Автомобиль оснащается четырёхцилиндровым турбированным силовым агрегатом. Некоторые аналитики считают, что речь может вестись о гибридной силовой установке. Версия Subaru BRZ второй генерации составит конкуренцию версии Mazda MX-5.
Японским производителем недавно были подняты расценки на все автомобильные модели, которые реализуются в Российской Федерации. Подорожание составило от пятидесяти до ста тысяч рублей.
Производитель пока не стал раскрывать подробности о новой версии. По мнению экспертов, базой для транспортного средства выступит новая версия Ebisu. Автомобиль оснащается четырёхцилиндровым турбированным силовым агрегатом. Некоторые аналитики считают, что речь может вестись о гибридной силовой установке. Версия Subaru BRZ второй генерации составит конкуренцию версии Mazda MX-5.
Японским производителем недавно были подняты расценки на все автомобильные модели, которые реализуются в Российской Федерации. Подорожание составило от пятидесяти до ста тысяч рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:26