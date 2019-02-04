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В Интернете появилось снятое незадолго до драки Либерж Кпадону и Саши Черно видео

В социальных сетях появился видеоролик с разборками Александры Черно и Либерж Кпадону, который был сделан одним из бывших участников релити-шоу «Дом-2».
В Интернете появилось снятое незадолго до драки Либерж Кпадону и Саши Черно видео

На сегодняшний день многие знают о том, что на днях в городских квартирах произошла очередная драка, которую в этот раз устроили одни из самых ярких домовцев, а если быть точнее, экс-звезда телестройки Либерж Кпадону и действующая звезда - Саша Черно.

До сих пор сложно было сказать, с чего началась ссора между девушками, ведь и Либерж, и Александра отказываются как либо комментировать произошедшее и по-прежнему заявляют, что не видят за собой вины. Впрочем, считанные часы назад в Интернете появилась запись, с помощью которой теперь и фолловеры могут разобраться, кто же стал тем провокатором, из-за которого произошла потасовка.

На видео видно, что сам скандал начался еще на курилке у городских квартир, где Кпадону и Черно начали ссориться, как только увидели друг друга. Либерж поспешила напомнить возлюбленной Оганесяна, что еще недавно она писала ей слезливые послания, в которых жаловалась на то, что боится уйти за ворота, а также заявляла, что считает ее едва ли не самой лучшей приятельницей.
В Интернете появилось снятое незадолго до драки Либерж Кпадону и Саши Черно видео

Более того, Кпадону отметила, что теперь каждый раз будет ставить на место таких участников «Дома-2», как Черно, которые не ценят хорошего отношения к ним. К слову, сама драка произошла в гримерке, где, по всей видимости, девушки больше не смогли держать себя в руках.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:14

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