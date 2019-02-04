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Диетологи заявили о возможности орехов провоцировать онкологию

Диетологи выступили с заявлением, что орехи способны негативно влиять на здоровье человека. Оказывается, данные плоды могут вызывать опасные заболевания.
Диетологи заявили о возможности орехов провоцировать онкологию

По словам специалистов, такие орехи как грецкие, бразильские, кедровый, а также миндаль и фундук могут спровоцировать проблемы с почками, мочеполовой системой, а также вызвать онкологические проблемы. Эксперты из области питания выяснили, что орехи не только приносят большую пользу организму, но и могут сильно ему навредить. Проблемы со здоровьем появляются, если употреблять некачественный продукт.

Медики настоятельно рекомендуют очень внимательно выбирать необходимый товар. В первую очередь, диетологи советуют приобретать орехи только в неочищенном виде и полностью исключить из своей потребительской корзинки очищенные ядра, которые находятся в прозрачной упаковке. Также ученые призывают обращать внимание на отсутствие лишней влаги и грибка. При возможности лучше всего продукт попробовать на вкус. Ядра орехов не должны иметь горького привкуса и неприятного запаха. Попадая в организм, продукт, который имеет заражение плесенью, вырабатывает яд афлотоксин, имеющий негативные последствия для печени. При наличии хронического заболевания данного органа, такой продукт, как фундук противопоказан вообще. В орехах, доставленных из Бразилии, содержится радий. Он разрушает кости, а также вызывает появление онкологических опухолей. Ученые предупреждают, что за день можно употребить только шесть ядер данного ореха. Миндаль и кешью несут негативное влияние на желчный пузырь, почки и блокируют попадание кальция в организм.

Хранить орехи лучше всего в стеклянной таре, выставив ее в прохладное и темное место. Это не допустит процесса окисления продукта.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:50

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