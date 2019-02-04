В Сети показали снимки первого в России многоразового сверхзвукового космического дрона





В данном случае речь ведётся о прототипе многоразового перспективного современного аппарата с одной силовой установкой. К фото прилагается схема, показывающая вывод специального дрона на земную орбиту, а также возврат его за счёт использования парашютов. Новый аппарат конструируется специалистами компании «ИСОН», которая поддерживает интересы «Роскосмоса». Многоразовым демонстратором используется своя двигательная установка. На этапе старта будет использоваться самолет-носитель. Во время производства данной модели воспользуются непосредственно отечественными комплектующими. Силовой установкой выступит узел разгонного специального блока типа «Бриз-М».Новинка не планируется в целях атаки. Пять летных будущих испытаний планируют провести в 2023 году. Согласно предположениям, дрон сможет осуществлять вывод космических современных аппаратов на земную орбиту на высоте до пятисот километров. В рамках разработки аппарата в период 2015 – 2017 годов в проект вовлечено от частного инвестора около 25 000 000 рублей, а также 30 000 000 рублей от «Сколково».