Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова раскритиковали за слив пикантных фото в Сеть

«Зачем такое публиковать в Сеть? Разве не понятно, что подобные снимки являются слишком интимными для того, чтобы их видела вся страна?!», «Тарасов, а ты случайно не опубликовал это фото для того, чтобы его увидела твоя бывшая жена? Помнится, что вы тоже ходили часто в баню..», «Кошмар..таких пикантных фото не должно быть на страничках у верующих людей! Вы же в центре венчались», - продолжают комментировать новую публикацию бывшего супруга Ольги Бузовой.



