Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова раскритиковали за слив пикантных фото в Сеть
Экс-супруга прославленной российской артистки Ольги Бузовой – Дмитрия Тарасова в очередной раз раскритиковали интернет-пользователи.
Наш портал уже писал о том, что на днях известный спортсмен разместил у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в обнимку со своей третьей женой – 24-летней моделью Анастасией Костенко.
Несмотря на то, что снимок получился довольно милым, как заявляют преданные поклонники звездного семейства, многим недоброжелателям парочки этот кадр показался весьма интимным. Один за другим антифанаты Тарасова и Костенко принялись буквально «заваливать» футболиста нелицеприятными высказываниями.
К слову, невзирая на огромное количество неуместных высказываний в адрес свежей фотографии Тарасова, спортсмен не стал убирать этот снимок из личного микроблога.
Наш портал уже писал о том, что на днях известный спортсмен разместил у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в обнимку со своей третьей женой – 24-летней моделью Анастасией Костенко.
Несмотря на то, что снимок получился довольно милым, как заявляют преданные поклонники звездного семейства, многим недоброжелателям парочки этот кадр показался весьма интимным. Один за другим антифанаты Тарасова и Костенко принялись буквально «заваливать» футболиста нелицеприятными высказываниями.
«Зачем такое публиковать в Сеть? Разве не понятно, что подобные снимки являются слишком интимными для того, чтобы их видела вся страна?!», «Тарасов, а ты случайно не опубликовал это фото для того, чтобы его увидела твоя бывшая жена? Помнится, что вы тоже ходили часто в баню..», «Кошмар..таких пикантных фото не должно быть на страничках у верующих людей! Вы же в центре венчались», - продолжают комментировать новую публикацию бывшего супруга Ольги Бузовой.
К слову, невзирая на огромное количество неуместных высказываний в адрес свежей фотографии Тарасова, спортсмен не стал убирать этот снимок из личного микроблога.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:00