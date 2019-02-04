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Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова раскритиковали за слив пикантных фото в Сеть

Экс-супруга прославленной российской артистки Ольги Бузовой – Дмитрия Тарасова в очередной раз раскритиковали интернет-пользователи.

Наш портал уже писал о том, что на днях известный спортсмен разместил у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в обнимку со своей третьей женой – 24-летней моделью Анастасией Костенко.
Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова раскритиковали за слив пикантных фото в Сеть

Несмотря на то, что снимок получился довольно милым, как заявляют преданные поклонники звездного семейства, многим недоброжелателям парочки этот кадр показался весьма интимным. Один за другим антифанаты Тарасова и Костенко принялись буквально «заваливать» футболиста нелицеприятными высказываниями.

«Зачем такое публиковать в Сеть? Разве не понятно, что подобные снимки являются слишком интимными для того, чтобы их видела вся страна?!», «Тарасов, а ты случайно не опубликовал это фото для того, чтобы его увидела твоя бывшая жена? Помнится, что вы тоже ходили часто в баню..», «Кошмар..таких пикантных фото не должно быть на страничках у верующих людей! Вы же в центре венчались», - продолжают комментировать новую публикацию бывшего супруга Ольги Бузовой.


Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова раскритиковали за слив пикантных фото в Сеть

К слову, невзирая на огромное количество неуместных высказываний в адрес свежей фотографии Тарасова, спортсмен не стал убирать этот снимок из личного микроблога.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:00

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