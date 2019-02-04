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Смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеры с датчиками на 52 Mp
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Смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеры с датчиками на 52 Mp

Согласно последней утечке , смартфон Sony Xperia XZ4 получит три камеры на тыльной стороне, одна из них будет самой высокой на рынке с точки зрения количества мегапикселей. Флагман Sony оснастят еще не анонсированным 52-мегапиксельным сенсором с большой диафрагмой f / 1.6.
Смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеры с датчиками на 52 Mp

Основываясь на просочившемся изображении, инсайдеры уверяют, что сверху будет телеобъектив с разрешением 16 мегапикселей f / 2.6 с датчиком времени полета 0,3 мегапикселя f / 1.4. Последний представляет собой новую технологию, хотя ее точное практическое использование еще не разработано.

Учитывая слухи, Xperia XZ4, вполне вероятно, будет флагманом Sony премиум-класса 2019 года, несмотря на отсутствие обычной маркировки «Премиум». Гаджет планируют представить на MWC 2019.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:37

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