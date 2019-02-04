Смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеры с датчиками на 52 Mp





Основываясь на просочившемся изображении, инсайдеры уверяют, что сверху будет телеобъектив с разрешением 16 мегапикселей f / 2.6 с датчиком времени полета 0,3 мегапикселя f / 1.4. Последний представляет собой новую технологию, хотя ее точное практическое использование еще не разработано.Учитывая слухи, Xperia XZ4, вполне вероятно, будет флагманом Sony премиум-класса 2019 года, несмотря на отсутствие обычной маркировки «Премиум». Гаджет планируют представить на MWC 2019.