Смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеры с датчиками на 52 Mp
Согласно последней утечке , смартфон Sony Xperia XZ4 получит три камеры на тыльной стороне, одна из них будет самой высокой на рынке с точки зрения количества мегапикселей. Флагман Sony оснастят еще не анонсированным 52-мегапиксельным сенсором с большой диафрагмой f / 1.6.
Основываясь на просочившемся изображении, инсайдеры уверяют, что сверху будет телеобъектив с разрешением 16 мегапикселей f / 2.6 с датчиком времени полета 0,3 мегапикселя f / 1.4. Последний представляет собой новую технологию, хотя ее точное практическое использование еще не разработано.
Учитывая слухи, Xperia XZ4, вполне вероятно, будет флагманом Sony премиум-класса 2019 года, несмотря на отсутствие обычной маркировки «Премиум». Гаджет планируют представить на MWC 2019.
Основываясь на просочившемся изображении, инсайдеры уверяют, что сверху будет телеобъектив с разрешением 16 мегапикселей f / 2.6 с датчиком времени полета 0,3 мегапикселя f / 1.4. Последний представляет собой новую технологию, хотя ее точное практическое использование еще не разработано.
Учитывая слухи, Xperia XZ4, вполне вероятно, будет флагманом Sony премиум-класса 2019 года, несмотря на отсутствие обычной маркировки «Премиум». Гаджет планируют представить на MWC 2019.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:37