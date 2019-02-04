Наталья Гвоздикова не позволяла Евгению Жарикову общаться с детьми от любовницы Татьяны Секридовой





Долгое время Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова считались самой крепкой и красивой парой. Они не только прожили вместе 38 лет, но и снялись в 15 фильмах, где играли образ идеальной семейной пары. Идиллия длилась до тех пор, пока Наталье Гвоздиковой не позвонила Татьяна Секридова, увидевшая Евгения Жарикова с другой женщиной. Тогда супруге актера стало известно, что ее муж жил на две семьи и имел двух детей от журналистки.Сестра и мама Натальи Гвоздиковой отговорили ее от скороспешных поступков, поэтому она сохранила брак ради их сын Федора. Однако встречаться супругу с детьми от Татьяны Секридовой 71-летняя актриса не разрешала, полагая, что пойдя на уступки, она проиграет бой. Сейчас Катя и Сережа часто посещают могилу отца. Татьяна Секридова воспитала их так, чтобы они не считали Евгения Жарикова предателем.