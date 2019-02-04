АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеры с датчиками на 52 Mp
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Наталья Гвоздикова не позволяла Евгению Жарикову общаться с детьми от любовницы Татьяны Секридовой

Умирающему Евгению Жарикову Наталья Гвоздикова до самой смерти не позволяла встречаться с детьми от Татьяны Секридовой. И даже когда ее супруг находился на смертном одре в больнице, она не пустила в палату Катю и Сережу, чтобы те могли попрощаться с отцом, о чем актриса заявила в программе «Далекие близкие».
Наталья Гвоздикова не позволяла Евгению Жарикову общаться с детьми от любовницы Татьяны Секридовой

Долгое время Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова считались самой крепкой и красивой парой. Они не только прожили вместе 38 лет, но и снялись в 15 фильмах, где играли образ идеальной семейной пары. Идиллия длилась до тех пор, пока Наталье Гвоздиковой не позвонила Татьяна Секридова, увидевшая Евгения Жарикова с другой женщиной. Тогда супруге актера стало известно, что ее муж жил на две семьи и имел двух детей от журналистки.
Наталья Гвоздикова не позволяла Евгению Жарикову общаться с детьми от любовницы Татьяны Секридовой

Сестра и мама Натальи Гвоздиковой отговорили ее от скороспешных поступков, поэтому она сохранила брак ради их сын Федора. Однако встречаться супругу с детьми от Татьяны Секридовой 71-летняя актриса не разрешала, полагая, что пойдя на уступки, она проиграет бой. Сейчас Катя и Сережа часто посещают могилу отца. Татьяна Секридова воспитала их так, чтобы они не считали Евгения Жарикова предателем.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети показали снимки первого в России
Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова
Наталья Гвоздикова не позволяла Евгению
Подключение клиентов Промсвязьбанка к
Смартфон Sony Xperia XZ4 получит камеры
Роуэн Аткинсон уходит в декретный
Ученые: Женщины подвержены высокому
Стас Садальский «завалил» дорогими
Пользователи: Apple Pencil царапает
Эксперты назвали предположительное
Немецкий онколог рассказал, как уберечь
Ученые создали робота-малютку размером
Лидер группы «Браво» Евгений Хавтан
Топ-модель Кендалл Дженнер оголилась
Экстрасенс Александр Литвин поделился
Пользователи Asus ZenFone Max Pro M2
Ученые рассказали, чем опасна изоляция
Татьяна Васильева рассказала в
Ученые: Юные любители видеоигр знают
Huawei разрабатывает линейку чипсетов
Эмин Агаларов показал в Instagram своё
"Бункер на колесах": Российский
Американский биохакер намерен дожить до
57-летняя Елена Яковлева показала
Учёными раскрыта тайна эффекта бабочки
YouTube рассматривает идею удаления из
Ирина Шейк показала откровенный снимок
Марат Башаров впервые опроверг слухи об
Ученые назвали 12 опасных болезней,
Эксперты: Из-за недоедания россиян
Просмотреть все новости