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Роуэн Аткинсон уходит в декретный отпуск ради ухода за годовалой дочерью

Актер из Великобритании Роуэн Аткинсон принял решение уйти в декретный отпуск. Прервёт творческую деятельность звезда ради ухода за годовалой дочерью.
Роуэн Аткинсон уходит в декретный отпуск ради ухода за годовалой дочерью

В конце 2017 года знаменитый «Мистер Бин» в третий раз стал отцом. Наследницу ему родила актриса Луиза Форд, которая на тридцать лет младше Аткинсона. Молодая мать исполняет роль Кейт Миддлтон в телевизионной комедии «Виндзоры». На время рождения ребенка она только начинала завоевывать любовь зрителей. Длительный декрет мог негативно отразиться на ее кинокарьере. Для того, чтобы Луиза Форд не покидала съемки в сериале, за годовалой дочерью Ислой решил ухаживать звездный отец. Актер заявил, что пауза в его творчестве затянется примерно на год.
Роуэн Аткинсон уходит в декретный отпуск ради ухода за годовалой дочерью

Напомним, что отношения между актерами начались в 2014 году. Они познакомились на репетиции спектакля «Условия Куотермейка». На тот момент Роуэн Аткинсон уже прекратил отношения с предыдущей супругой Санестрой Сатри, которая родила ему двух наследников.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:32

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