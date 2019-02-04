Роуэн Аткинсон уходит в декретный отпуск ради ухода за годовалой дочерью





В конце 2017 года знаменитый «Мистер Бин» в третий раз стал отцом. Наследницу ему родила актриса Луиза Форд, которая на тридцать лет младше Аткинсона. Молодая мать исполняет роль Кейт Миддлтон в телевизионной комедии «Виндзоры». На время рождения ребенка она только начинала завоевывать любовь зрителей. Длительный декрет мог негативно отразиться на ее кинокарьере. Для того, чтобы Луиза Форд не покидала съемки в сериале, за годовалой дочерью Ислой решил ухаживать звездный отец. Актер заявил, что пауза в его творчестве затянется примерно на год.Напомним, что отношения между актерами начались в 2014 году. Они познакомились на репетиции спектакля «Условия Куотермейка». На тот момент Роуэн Аткинсон уже прекратил отношения с предыдущей супругой Санестрой Сатри, которая родила ему двух наследников.