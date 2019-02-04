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Ученые: Женщины подвержены высокому риску возникновения рака груди на протяжении 20 лет после родов

Согласно новому исследованию, женщины подвергаются наибольшему риску рака молочной железы, сообщили ученые из Школы глобального общественного здравоохранения Университета Северной Каролины Джиллингс. По их данным, на протяжении двух десятилетий после родов женщины подвергаются высокому риску возникновения рака груди.
Ученые: Женщины подвержены высокому риску возникновения рака груди на протяжении 20 лет после родов

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что грудное вскармливание не защищает женщин от рака молочной железы. Пациентки с диагнозом рак молочной железы в течение 10 лет после рождения ребенка заболевают в два раза чаще по сравнению с женщинами, у которых не было детей. Это может быть связано с «процессом заживления ран», который начинается в тканях молочной железы после родов, объясняют ученые.

Беременность, роды и ближайший последующий период - это время огромных гормональных изменений в организме женщины, а эстроген является одной из потенциальных причин возникновения рака молочной железы, подчеркивают ученые.

Исследователи рекомендуют женщинам в возрасте от 50 до 74 лет проходить обследования у маммолога каждые два года.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:20

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