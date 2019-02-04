Ученые: Женщины подвержены высокому риску возникновения рака груди на протяжении 20 лет после родов





Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что грудное вскармливание не защищает женщин от рака молочной железы. Пациентки с диагнозом рак молочной железы в течение 10 лет после рождения ребенка заболевают в два раза чаще по сравнению с женщинами, у которых не было детей. Это может быть связано с «процессом заживления ран», который начинается в тканях молочной железы после родов, объясняют ученые.Беременность, роды и ближайший последующий период - это время огромных гормональных изменений в организме женщины, а эстроген является одной из потенциальных причин возникновения рака молочной железы, подчеркивают ученые.Исследователи рекомендуют женщинам в возрасте от 50 до 74 лет проходить обследования у маммолога каждые два года.