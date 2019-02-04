Пользователи: Apple Pencil царапает корпус iPad Pro 2018





Заряд электронного пера осуществляется непосредственно от планшета. Оно примагничивается к грани устройства, после таких действий корпус получает царапины. Пользователи в Сети начали выкладывать соответствующие посты и фото, которые касаются данной проблемы. Некоторые отмечают, что на их устройствах начали появляться довольно заметные царапины, при этом порой имеет место стирание покрытия. Ряд пользователей заявили, что Apple Pencil 2 во время пользования повреждает дисплей iPad Pro.Специалисты отмечают, что таких проблем с данной моделью не должно быть. Причина в данном случае может заключаться в попадании мелких частиц грязи непосредственно на кончик стилуса.