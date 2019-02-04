Пользователи: Apple Pencil царапает корпус iPad Pro 2018
На iPad Pro, который презентовали в 2018 году, начали поступать жалобы от пользователей. По их словам, вследствие пользования стилусом Apple Pencil 2 на корпусе устройства появляются царапины.
Заряд электронного пера осуществляется непосредственно от планшета. Оно примагничивается к грани устройства, после таких действий корпус получает царапины. Пользователи в Сети начали выкладывать соответствующие посты и фото, которые касаются данной проблемы. Некоторые отмечают, что на их устройствах начали появляться довольно заметные царапины, при этом порой имеет место стирание покрытия. Ряд пользователей заявили, что Apple Pencil 2 во время пользования повреждает дисплей iPad Pro.
Специалисты отмечают, что таких проблем с данной моделью не должно быть. Причина в данном случае может заключаться в попадании мелких частиц грязи непосредственно на кончик стилуса.
Заряд электронного пера осуществляется непосредственно от планшета. Оно примагничивается к грани устройства, после таких действий корпус получает царапины. Пользователи в Сети начали выкладывать соответствующие посты и фото, которые касаются данной проблемы. Некоторые отмечают, что на их устройствах начали появляться довольно заметные царапины, при этом порой имеет место стирание покрытия. Ряд пользователей заявили, что Apple Pencil 2 во время пользования повреждает дисплей iPad Pro.
Специалисты отмечают, что таких проблем с данной моделью не должно быть. Причина в данном случае может заключаться в попадании мелких частиц грязи непосредственно на кончик стилуса.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:02