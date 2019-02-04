Стас Садальский «завалил» дорогими украшениями отказывающуюся идти в ЗАГС Эвелину Бледанс

Эвелина Бледанс вспомнила, как после развода Станислав Садальский подарил ей лампу любви, чтобы девушка не была одинокой. Сейчас эта лампа стоит на тумбочке в прихожей. Актриса отметила, что Садальский любит дарить подарки не только, когда сам ходит в гости, но и когда к нему кто-нибудь приходит домой.На сегодняшний день Эвелина Бледанс официально разведена и не спешит вновь выходить замуж, предпочитая «перебирать» женихов. У нее совсем нет желания идти в ЗАГС. Кроме того, недавно она ходила к экстрасенсу, и тот посоветовал ей повременить с замужеством, с чем полностью согласилась актриса.Она считает, что когда брак официально оформляется, тут же начинаются разногласия. И все потому, что Эвелина Бледанс считает себя охотником, когда она поймала жертву — мужа, то теряет к ней интерес.