Стас Садальский «завалил» дорогими украшениями отказывающуюся идти в ЗАГС Эвелину Бледанс
Отказывающаяся выходить замуж Эвелина Бледанс рассказала, как Станислав Садальский «завалил» ее подарками. По словам российской актрисы, ее близкий друг никогда не приходит без подарка, при этом он приносит не простые безделушки, а достаточно дорогие украшения.
Эвелина Бледанс вспомнила, как после развода Станислав Садальский подарил ей лампу любви, чтобы девушка не была одинокой. Сейчас эта лампа стоит на тумбочке в прихожей. Актриса отметила, что Садальский любит дарить подарки не только, когда сам ходит в гости, но и когда к нему кто-нибудь приходит домой.
На сегодняшний день Эвелина Бледанс официально разведена и не спешит вновь выходить замуж, предпочитая «перебирать» женихов. У нее совсем нет желания идти в ЗАГС. Кроме того, недавно она ходила к экстрасенсу, и тот посоветовал ей повременить с замужеством, с чем полностью согласилась актриса.
Она считает, что когда брак официально оформляется, тут же начинаются разногласия. И все потому, что Эвелина Бледанс считает себя охотником, когда она поймала жертву — мужа, то теряет к ней интерес.
Эвелина Бледанс вспомнила, как после развода Станислав Садальский подарил ей лампу любви, чтобы девушка не была одинокой. Сейчас эта лампа стоит на тумбочке в прихожей. Актриса отметила, что Садальский любит дарить подарки не только, когда сам ходит в гости, но и когда к нему кто-нибудь приходит домой.
На сегодняшний день Эвелина Бледанс официально разведена и не спешит вновь выходить замуж, предпочитая «перебирать» женихов. У нее совсем нет желания идти в ЗАГС. Кроме того, недавно она ходила к экстрасенсу, и тот посоветовал ей повременить с замужеством, с чем полностью согласилась актриса.
Она считает, что когда брак официально оформляется, тут же начинаются разногласия. И все потому, что Эвелина Бледанс считает себя охотником, когда она поймала жертву — мужа, то теряет к ней интерес.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:15