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Эксперты назвали предположительное название девятой планеты Солнечной системы

Эксперты высказали свои предположения касательно будущего названия обнаруженной недавно девятой планеты Солнечной системы. Скорее всего, ей дадут имя греческого или римского бога.
Эксперты назвали предположительное название девятой планеты Солнечной системы

В конце прошлого года астронавтам удалось обнаружить девятую планету Солнечной системы - «2018 VG». Расположен объект в три раза дальше от самой яркой звезды, чем Плутон. Она полностью покрыта льдом. Исследовали неофициально окрестили планету – Фараут. В переводе с английского языка – находится очень далеко. На сегодняшний день данное имя стало для нее самым употребляемым. Однако эксперты считают, что это название не станет официальным именем для девятой планеты Солнечной системы. Космические объекты называют представители Международного астрономического союза, которые имеют свой протокол выполнения данной задачи. Скорее всего, комиссия из МАС наречет новую планету именем одного из римских или греческий богов. Выбранное название должно всех удовлетворять, оно обязано иметь эквивалентные переводы на все языки, не обижать и не противоречить принципам народов и их культурам.

«2018 VG» еще длительное время будут исследовать астронавты. Не смотря на это, она может так и не получить официальное имя. Учитывая тот факт, что ученым не удается обнаруживать полноценные планеты, им предстоит сначала найти ряд подтверждающих характеристик, которые отвечают признакам полноценного космического тела. Только после этого Фараут может считаться девятой планетой Солнечной системы.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:51

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