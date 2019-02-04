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Немецкий онколог рассказал, как уберечь себя от рака

Михаэль Бауманн, являющийся немецким онкологом из Германии, рассказал, как уберечь себя от рака. По его словам, около тридцати видов рака являются связанными с такой вредной привычкой как курение.
Немецкий онколог рассказал, как уберечь себя от рака

Специалист утверждает, что для противодействия развитию рака нужно правильно питаться, а также вести активный образ жизни. По его мнению,чтобы максимально предостеречь себя от данного заболевания, следует бросить курить. По его словам примерно тридцать процентов всех видов рака являются связанными с курением. Для защиты от данных болезней также следует вести здоровый образ жизни, проводить вакцинации, выявлять заболевания на их ранней стадии.

Минздравом РФ была озвучена мировая статистика по заболеванию раком. Согласно информации ведомства, в 2018 году медицинские специалисты зафиксировали более 18 000 000 новых случаев онкологических болезней. В данный период времени от рака умерли примерно 10 000 000 людей. В России за это время зарегистрировали 617 000 новых случаев. Это на 20 000 больше показателей прошлого года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:44

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