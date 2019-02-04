Немецкий онколог рассказал, как уберечь себя от рака





Специалист утверждает, что для противодействия развитию рака нужно правильно питаться, а также вести активный образ жизни. По его мнению,чтобы максимально предостеречь себя от данного заболевания, следует бросить курить. По его словам примерно тридцать процентов всех видов рака являются связанными с курением. Для защиты от данных болезней также следует вести здоровый образ жизни, проводить вакцинации, выявлять заболевания на их ранней стадии.Минздравом РФ была озвучена мировая статистика по заболеванию раком. Согласно информации ведомства, в 2018 году медицинские специалисты зафиксировали более 18 000 000 новых случаев онкологических болезней. В данный период времени от рака умерли примерно 10 000 000 людей. В России за это время зарегистрировали 617 000 новых случаев. Это на 20 000 больше показателей прошлого года.