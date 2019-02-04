Лидер группы «Браво» Евгений Хавтан показал свой коттедж в Подмосковье

Сейчас супруги живут в своих апартаментах вдвоем, поскольку их дочь Полина уехала повышать квалификацию в США. Дом очень большой, по словам Евгения Хавтана, при его строительстве дизайнер вдохновлялся стилем 60-х годов. Отдельное помещение артист оборудовал под прослушивание музыки. Однако когда он ее включает, музыка заполняет собой весь дом. На стенах и полках можно увидеть множество музыкальных инструментов, включая самую первую гитару, которую певец купил в комиссионном магазине за 70 рублей.Евгений Хавтан отметил, что дому исполнилось почти 35 лет, столько же времени существует и его коллектив. Поженившись, супруги сразу же въехали в него. Жена певца Марина Хавтан вспомнила, что во время первой встречи с лидером группы «Браво», который пытался ей продать дефицитные в то время джинсы, она была в отношениях с Сергеем Ананьевым. Евгений Хавтан добавил, что тот однажды из-за его супруги набил ему физиономию.