Марат Башаров впервые опроверг слухи об избиении Елизаветы Шевырковой





Актёр заявил, что данная новость, распространяемая в СМИ, и вовсе развеселила его, он даже читал её в компании жены, наличие какого-либо скандала между ними он также не подтвердил. Общественность, впрочем, удивлена тем фактом, что Башаров так долго не решался официально опровергнуть избиение. В качестве доказательств они приводят то, что во время праздников артист отдыхал с дочкой во Франции, а его супруга была в Москве.Кроме того, Башаров так и не ответил на критику российских знаменитостей, прокомментировавших обсуждаемое событие. Напомним, что месяц назад актёра раскритиковала Татьяна Тарасова и Анита Цой.