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Марат Башаров впервые опроверг слухи об избиении Елизаветы Шевырковой

Как известно, около месяца назад в отечественных изданиях начала распространяться информация о возможном избиении Маратом Башаровым его супруги. По словам родного брата, Елизавета Шевыркова даже попала в больницу, но супруги опровергли эту информацию.
Марат Башаров впервые опроверг слухи об избиении Елизаветы Шевырковой

Актёр заявил, что данная новость, распространяемая в СМИ, и вовсе развеселила его, он даже читал её в компании жены, наличие какого-либо скандала между ними он также не подтвердил. Общественность, впрочем, удивлена тем фактом, что Башаров так долго не решался официально опровергнуть избиение. В качестве доказательств они приводят то, что во время праздников артист отдыхал с дочкой во Франции, а его супруга была в Москве.

Кроме того, Башаров так и не ответил на критику российских знаменитостей, прокомментировавших обсуждаемое событие. Напомним, что месяц назад актёра раскритиковала Татьяна Тарасова и Анита Цой.



 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:30

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