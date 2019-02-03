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Эксперты: Из-за недоедания россиян правительство возвращается к витаминизации продуктов

По мнению экспертов, падение уровня жизни жителей России, приводит к нарушению их пищевого рациона и недоеданию. В таком случае правительству приходится возвращаться к практике, введенной в СССР, и витаминизировать продукты.
Эксперты: Из-за недоедания россиян правительство возвращается к витаминизации продуктов

Соответствующее поручение уже выдал вице-премьер Алексей Гордеев на недавнем заседании рабочей группы по повышению качества пищи. Чиновник заявил, что впервые на этот шаг пошли в руководстве Советского Союза в связи со скудностью рациона граждан. В те времена, по его словам, витаминизировали бутербродный маргарин, муку, молочные продукты и сахар. Эксперты напомнили, что согласно последним многочисленным социологическим исследованиям, россияне стали массово экономить на еде, предпочитая более бюджетные варианты, или снижая объемы закупок мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Кроме того, наблюдается и уменьшение объемов различной продукции (соки, крупы, масла и прочее) со стороны производителей, порции с 2018 года уменьшаются в ресторанах и столовых. Из-за роста НДС и цен на муку россияне столкнутся с повышением стоимости еды, считают эксперты.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:10

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