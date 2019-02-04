Ученые создали робота-малютку размером с голову муравья





Робот при массе в один миллиграмм имеет габариты 2,5х1,6х0,7 миллиметров и специальные колесообразные ноги. У устройства нет двигателя, при этом двигается он при помощи воздействия внешнего магнитного поля на вмонтированные в конечности робота магниты. Когда изменяется ориентация встроенных магнитов, его ноги начинают двигаться. Отмечается, что при одинаковом расположении магнитов робот как бы марширует. В случае диагонального размещения — бежит.Научные деятели отметили, что прямого назначения новому устройству в настоящее время нет. Основной задачей проводимого исследования являлось тщательное изучение возможности передвижения робота с довольно маленьким весом и анатомии перемещения микрообъекта, функционирование и строение конечностей насекомых. Эксперты уверены, что в будущем микророботы заинтересуют спасателей, военных, медицинских специалистов, а также представителей прочих отраслей.