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Топ-модель Кендалл Дженнер оголилась для журнала Vogue

Известная топ-модель Кендалл Дженнер не раз эпатировала публику своими смелыми образами. На этот раз девушка поделилась с поклонниками снимком топлес.
Топ-модель Кендалл Дженнер оголилась для журнала Vogue

На фотографии Дженнер предстала полностью обнаженной, надев из предметов гардероба только чулки, желтые перчатки и обувь на высоком каблуке. Также бросается в глаза еще один аксессуар – крупные серьги. Макияж для фотосъемки у модели был ярким и агрессивным.

Откровенная фотосессия была проведена для итальянского журнала Vogue. Фотограф, сделавший пикантные кадры, сообщил, что продолжение съемки шокирует публику еще больше.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:25

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