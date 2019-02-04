Топ-модель Кендалл Дженнер оголилась для журнала Vogue
Известная топ-модель Кендалл Дженнер не раз эпатировала публику своими смелыми образами. На этот раз девушка поделилась с поклонниками снимком топлес.
На фотографии Дженнер предстала полностью обнаженной, надев из предметов гардероба только чулки, желтые перчатки и обувь на высоком каблуке. Также бросается в глаза еще один аксессуар – крупные серьги. Макияж для фотосъемки у модели был ярким и агрессивным.
Откровенная фотосессия была проведена для итальянского журнала Vogue. Фотограф, сделавший пикантные кадры, сообщил, что продолжение съемки шокирует публику еще больше.
На фотографии Дженнер предстала полностью обнаженной, надев из предметов гардероба только чулки, желтые перчатки и обувь на высоком каблуке. Также бросается в глаза еще один аксессуар – крупные серьги. Макияж для фотосъемки у модели был ярким и агрессивным.
Откровенная фотосессия была проведена для итальянского журнала Vogue. Фотограф, сделавший пикантные кадры, сообщил, что продолжение съемки шокирует публику еще больше.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:25