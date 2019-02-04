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Пользователи Asus ZenFone Max Pro M2 протестируют Android 9.0 Pie

Пользователей версии ZenFone Max Pro M2 от Asus начинают подключать к тестированию «операционки» Android 9.0 Pie. В настоящее время смартфон функционирует на ОС Android 8.1 Oreo.
Пользователи Asus ZenFone Max Pro M2 протестируют Android 9.0 Pie

Модификацию представили в конце 2018 года. Модель изначально функционирует на ОС Android 8.1 Oreo. При этом отсутствуют графические оболочки. Вскоре Max Pro M2 обновят до версии 9.0 Pie. Об этом свидетельствует тот факт, что среди потенциальных владельцев новой версии началось бета-тестирование новой версии производителя из Тайваня. Оно в настоящее время носит закрытый статус. Потому для участия следует предоставить IMEI устройства, а также версию прошивки. Затем Asus принимает решение. При положительном исходе пользователю отсылается ссылка для загрузки.

Смартфон наделили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 660, ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ. Экран обладает диагональю на 6,3 дюйма. Разрешение составляет 2280 х 1080 рх. Основой камеры выступает 12-мегапиксельный датчик Sony IMX486. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Емкость АКБ достигает 5000 мАч. В устройство внедрили поддержку быстрой зарядки. Модель оснащается сканером отпечатков пальцев/распознавания по лицу, модулем бесконтактных платежей NFC.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:41

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