Ученые: Американские белки-летяги научились светиться в темноте





Пока неизвестно, почему американские летяги обзавелись подобной особенностью. Вполне возможно, что это связано с своеобразной защитой белок от сов, ведущих охоту на них. Совообразные также способны флуоресцировать при темноте, поэтому при этом эффекте для летяг наступает «предупредительный сигнал». Впервые этот процесс был обнаружен учеными почти 2 года назад. Сотрудник Нортлендского колледжа поначалу следил за растениями и пиявками с помощью специального ультрафиолетового фонарика и внезапно увидел светящуюся ярко-розовым цветом южную летягу. Этот феномен удивил исследователя, поэтому он принял решение заняться его изучением вместе с коллегами.В рамках эксперимента была подтверждена способность к свечению в темноте и белок-летяг. Возможно, животные сами вырабатывают вещества, светящиеся по ночам, а не берут их из природной среды, подытожили ученые.