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Экстрасенс Александр Литвин поделился прогнозами на февраль

Известный экстрасенс Александр Литвин рассказал, что нас ждет в феврале этого года. Месяц сулит благоприятные перемены для тех, кто искренен и добр со своими родными и близкими.
Экстрасенс Александр Литвин поделился прогнозами на февраль

Как сообщил экстрасенс в наступившем месяце глобальных перемен ожидать не стоит. Месяц относительно спокойный и ровный. Чтобы не портить отношения со своей половинкой, Литвин советует не молчать, а искренне делится своими переживаниями с партнером. Родителям в этом месяце стоит тщательнее присматривать за своими детьми, чтобы уберечь их от опрометчивых шагов.

В сфере карьеры причин для беспокойства нет, уверяет экстрасенс. Внимательнее в рабочих делах стоит быть начальникам, которые чувствуют неуверенность в своей должности. Финансовых поступлений в большом количестве не ожидается. Творческим людям экстрасенс посоветовал проявлять свой потенциал в большей мере, это принесет свои плоды.

О здоровье Александр Литвин советует позаботиться в первую очередь, так как месяц сулит неприятности тем, кто им пренебрегает. Тем, кто сейчас находится в путешествиях, следует воздержаться от походов в горы.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:11

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