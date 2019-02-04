Экстрасенс Александр Литвин поделился прогнозами на февраль





Как сообщил экстрасенс в наступившем месяце глобальных перемен ожидать не стоит. Месяц относительно спокойный и ровный. Чтобы не портить отношения со своей половинкой, Литвин советует не молчать, а искренне делится своими переживаниями с партнером. Родителям в этом месяце стоит тщательнее присматривать за своими детьми, чтобы уберечь их от опрометчивых шагов.В сфере карьеры причин для беспокойства нет, уверяет экстрасенс. Внимательнее в рабочих делах стоит быть начальникам, которые чувствуют неуверенность в своей должности. Финансовых поступлений в большом количестве не ожидается. Творческим людям экстрасенс посоветовал проявлять свой потенциал в большей мере, это принесет свои плоды.О здоровье Александр Литвин советует позаботиться в первую очередь, так как месяц сулит неприятности тем, кто им пренебрегает. Тем, кто сейчас находится в путешествиях, следует воздержаться от походов в горы.