Лолита Милявская прокомментировала уход из жизни рэпера Децла

По словам Милявской, еще с детства отец Кирилла Толмацкого пророчил ему популярность и большое будущее. В начале творческой карьеры, Децл стал для молодых меломанов чем-то новым. Певица заявила, что благодаря особенному творчеству репер останется в памяти целой эпохи. Артистка оставила слова соболезнования родственникам, поклонникам, а также коллегам по сцене музыканта.Стоит напомнить, что 35-летний Кирилл Толмацкий после концерта в Ижевске скончался от остановки сердца. В ходе проведения предварительной проверки, следственному комитету предстоит разобраться в обстоятельствах смерти артиста.