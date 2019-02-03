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Лолита Милявская прокомментировала уход из жизни рэпера Децла

Лолита Милявская в соцсети Twitter прокомментировала уход из жизни Кирилла Толмацкого, выступающего при жизни под псевдонимом Децл. Отечественная певица отметила, что покойного рэп-исполнителя она знала с детства.
Лолита Милявская прокомментировала уход из жизни рэпера Децла

По словам Милявской, еще с детства отец Кирилла Толмацкого пророчил ему популярность и большое будущее. В начале творческой карьеры, Децл стал для молодых меломанов чем-то новым. Певица заявила, что благодаря особенному творчеству репер останется в памяти целой эпохи. Артистка оставила слова соболезнования родственникам, поклонникам, а также коллегам по сцене музыканта.
Лолита Милявская прокомментировала уход из жизни рэпера Децла

Стоит напомнить, что 35-летний Кирилл Толмацкий после концерта в Ижевске скончался от остановки сердца. В ходе проведения предварительной проверки, следственному комитету предстоит разобраться в обстоятельствах смерти артиста.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:44

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