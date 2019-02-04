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Татьяна Васильева рассказала в Instagram о своём превращении в «качка»

Татьяна Васильева, являющаяся известной российской актрисой, рассказала в Instagram о своём превращении в «качка». В 71 год звезда регулярно занимается в спортзале.
Татьяна Васильева рассказала в Instagram о своём превращении в «качка»

Васильева считает, что за счёт постоянных тренировок она может очень многое. В соцсети актриса опубликовала снимок, на котором изображена в спортзале со своим тренером Александром Романенко. Подписав пост, Васильева заметила, что смогла сделать жим лёжа, а также взяла гриф весом в двадцать килограммов. По её словам проведенная тренировка является настоящим «чудом». Она призналась, что теперь может все. Многие фолловеры с восторгом похвалили любимую актрису. Подписчики заметили, что Татьяна настоящая умница, красавица и роскошная женщина, которая имеет «нереально крутой рельеф».
Татьяна Васильева рассказала в Instagram о своём превращении в «качка»

Ряд пользователей раскритиковали знаменитость, назвав её «качком», потому что она потеряла женские формы. Для опровержения заявлений недоброжелателей Татьяна Васильева выложила в Сети снимок со съемок. Артистка заметила, что «качком» она становится непосредственно в спортзале.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41

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