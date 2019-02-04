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Ученые рассказали, чем опасна изоляция в темноте для человека

Ученые выяснили, к чему может привести изоляция человека в полной темноте. Зарубежные источники поделились информацией об исследовании.
Ученые рассказали, чем опасна изоляция в темноте для человека

Осенью прошлого года ученые объявили об эксперименте, для которого им нужен был доброволец. Условием было продержаться в абсолютно темном помещении с минимальным набором необходимых для жизни вещей. В комнате находился холодильник, кровать и ванная. За проживание в течение месяца в таком пространстве пообещали заплатить 100 тысяч долларов.

Один мужчина изъявил желание стать участником эксперимента. Хотя изначально он был настроен оптимистично, спустя 20 дней испытуемый отказался продолжать участие. Мужчине заплатили 62 тысячи долларов.

Как заверяют исследователи, такая изоляция способна навредить психике человека и привести к психологическим расстройствам. Среди прочих последствий, в темноте может проявиться склонность к депрессии и затруднению восприятия информации. Такие нарушения способны вызвать серьезные заболевания, такие как онкология, диабет и ожирение.

К счастью, ученые убеждают, что все нарушения можно привести в норму. Если человек погрузит себя в социальную атмосферу и будет больше общаться с окружающими, психическое здоровье со временем придет в норму.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:11

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