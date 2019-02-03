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Ученые выяснили, как правильно выбирать питание после тренировки в спортзале

По словам ученых, им удалось обнаружить эффективный способ выбора рациона еды после тренировок, который бы не сводил к минимуму усилия, приложенные в спортзале. Издание Daily Mail сообщило, что американские исследователи в рамках эксперимента просили участников выбирать себе пищу, которую они хотят съесть после тренировок.
Ученые выяснили, как правильно выбирать питание после тренировки в спортзале

Первая часть добровольцев сделала выбор ещё до занятий спортом, второй же следовало определить свой рацион сразу же после завершения тренировки. Как оказалось, в первой группе испытуемые чаще останавливались на здоровом питании – фруктах или овощах, а вот во второй группе немало людей выбирали еду, не способствующую похудению. Почти 75% опрошенных до занятий спортом выбрали именно фрукты, и лишь 55% респондентов выбрали их из второй группы.

В итоге ученые выяснили, что выбор перекуса стоит делать до того, как идти в тренажерный зал, ведь это приумножит эффект от занятий и не сведет потраченные усилия к нулю.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:42

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