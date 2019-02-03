Ученые выяснили, как правильно выбирать питание после тренировки в спортзале
По словам ученых, им удалось обнаружить эффективный способ выбора рациона еды после тренировок, который бы не сводил к минимуму усилия, приложенные в спортзале. Издание Daily Mail сообщило, что американские исследователи в рамках эксперимента просили участников выбирать себе пищу, которую они хотят съесть после тренировок.
Первая часть добровольцев сделала выбор ещё до занятий спортом, второй же следовало определить свой рацион сразу же после завершения тренировки. Как оказалось, в первой группе испытуемые чаще останавливались на здоровом питании – фруктах или овощах, а вот во второй группе немало людей выбирали еду, не способствующую похудению. Почти 75% опрошенных до занятий спортом выбрали именно фрукты, и лишь 55% респондентов выбрали их из второй группы.
В итоге ученые выяснили, что выбор перекуса стоит делать до того, как идти в тренажерный зал, ведь это приумножит эффект от занятий и не сведет потраченные усилия к нулю.
Первая часть добровольцев сделала выбор ещё до занятий спортом, второй же следовало определить свой рацион сразу же после завершения тренировки. Как оказалось, в первой группе испытуемые чаще останавливались на здоровом питании – фруктах или овощах, а вот во второй группе немало людей выбирали еду, не способствующую похудению. Почти 75% опрошенных до занятий спортом выбрали именно фрукты, и лишь 55% респондентов выбрали их из второй группы.
В итоге ученые выяснили, что выбор перекуса стоит делать до того, как идти в тренажерный зал, ведь это приумножит эффект от занятий и не сведет потраченные усилия к нулю.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:42