Ученые выяснили, как правильно выбирать питание после тренировки в спортзале





Первая часть добровольцев сделала выбор ещё до занятий спортом, второй же следовало определить свой рацион сразу же после завершения тренировки. Как оказалось, в первой группе испытуемые чаще останавливались на здоровом питании – фруктах или овощах, а вот во второй группе немало людей выбирали еду, не способствующую похудению. Почти 75% опрошенных до занятий спортом выбрали именно фрукты, и лишь 55% респондентов выбрали их из второй группы.В итоге ученые выяснили, что выбор перекуса стоит делать до того, как идти в тренажерный зал, ведь это приумножит эффект от занятий и не сведет потраченные усилия к нулю.