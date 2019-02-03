"Мальчик мой,куда же ты ушёл?": Алла Пугачева отреагировала на известие о смерти Децла

Примадонна опубликовала снимок Децла, под которым оставила пост. В нём прослеживается скорбь о молодом певце. Многочисленные подписчики Пугачевой отметили, что сожалеют о смерти легендарного хип-хопера и рэп-исполнителя, сумевшего покорить миллионы сердец.Пользователи Сети отмечают, что Децл являлся одним из первых зачинателей российской реп-культуры. При этом он смог вписаться в шоубизнес России, а также добиться большого успеха. По словам поклонников, они не могут смириться с данной утратой, а также выражают сочувствие родителям Децла.Публикация о кончине Децла на странице Примадонны за 2 часа смогла собрать более 68 тысяч отметок «Нравится», а также большое количество соболезнований.