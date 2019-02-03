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"Мальчик мой,куда же ты ушёл?": Алла Пугачева отреагировала на известие о смерти Децла

Алла Пугачева отреагировала на известие о кончине Кирилла Толмацкого, известного, как репер Децл. Она оставила свой комментарий на официальной странице Instagram.
"Мальчик мой,куда же ты ушёл?": Алла Пугачева отреагировала на известие о смерти Децла

Примадонна опубликовала снимок Децла, под которым оставила пост. В нём прослеживается скорбь о молодом певце. Многочисленные подписчики Пугачевой отметили, что сожалеют о смерти легендарного хип-хопера и рэп-исполнителя, сумевшего покорить миллионы сердец.

Пользователи Сети отмечают, что Децл являлся одним из первых зачинателей российской реп-культуры. При этом он смог вписаться в шоубизнес России, а также добиться большого успеха. По словам поклонников, они не могут смириться с данной утратой, а также выражают сочувствие родителям Децла.

Публикация о кончине Децла на странице Примадонны за 2 часа смогла собрать более 68 тысяч отметок «Нравится», а также большое количество соболезнований.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:04

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