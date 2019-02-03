Эвелина Бледанс выразила желание принять ванну с Брэдом Питтом
Эвелина Бледанс поделилась, что считает Брэда Питта идеалом мужчины. Со звездой Голливуда она была бы не против принять ванну.
Актриса призналась, что самым привлекательным мужчиной для нее является Брэд Питт. Именно с ним она хочет принять ванну с эфирными маслами, лепестками роз и морской солью. Однако Бледанс настаивает, что замуж на данном этапе жизни выходить не собирается, так как абсолютно не заинтересована в штампе в паспорте.
Артистка поделилась, что экстрасенс, к которой она недавно обращалась, посоветовала не торопиться с бракосочетанием в ближайшее время, потому что оно может повлечь за собой череду неприятностей для звезды.
Эвелина Бледанс также рассказала об упущенной возможности сменить место жительства. В юности она могла отправиться в США, однако предпочла строить карьеру актрисы на родине.
Актриса призналась, что самым привлекательным мужчиной для нее является Брэд Питт. Именно с ним она хочет принять ванну с эфирными маслами, лепестками роз и морской солью. Однако Бледанс настаивает, что замуж на данном этапе жизни выходить не собирается, так как абсолютно не заинтересована в штампе в паспорте.
Артистка поделилась, что экстрасенс, к которой она недавно обращалась, посоветовала не торопиться с бракосочетанием в ближайшее время, потому что оно может повлечь за собой череду неприятностей для звезды.
Эвелина Бледанс также рассказала об упущенной возможности сменить место жительства. В юности она могла отправиться в США, однако предпочла строить карьеру актрисы на родине.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:28