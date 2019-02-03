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Эвелина Бледанс выразила желание принять ванну с Брэдом Питтом

Эвелина Бледанс поделилась, что считает Брэда Питта идеалом мужчины. Со звездой Голливуда она была бы не против принять ванну.
Эвелина Бледанс выразила желание принять ванну с Брэдом Питтом

Актриса призналась, что самым привлекательным мужчиной для нее является Брэд Питт. Именно с ним она хочет принять ванну с эфирными маслами, лепестками роз и морской солью. Однако Бледанс настаивает, что замуж на данном этапе жизни выходить не собирается, так как абсолютно не заинтересована в штампе в паспорте.

Артистка поделилась, что экстрасенс, к которой она недавно обращалась, посоветовала не торопиться с бракосочетанием в ближайшее время, потому что оно может повлечь за собой череду неприятностей для звезды.

Эвелина Бледанс также рассказала об упущенной возможности сменить место жительства. В юности она могла отправиться в США, однако предпочла строить карьеру актрисы на родине.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:28

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