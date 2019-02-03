Учёные предупреждают о вероятности вспышки эпидемии «болезни X»





Данная эпидемия пока не привязана к конкретным заболеваниям. При этом исследователи отмечают, что в рамках последних научных исследований и разработок (НИОКР) демонстрируется глобальная стратегия, а также план готовности, позволяющие побороть смертельную эпидемию в самом начале. Специалистами отмечается, что целью проекта является ускорение доступности, а также использования эффективных тестов, лекарств, вакцин для спасения жизней людей, исключение крупнейшего кризиса. В свою очередь НИОКР ориентирован на приоритетный список заболеваний с возможными потенциальными вспышками. Данный список не полный, вследствие чего не может обозначить самые вероятные причины страшной эпидемии.Представителем ВОЗ отмечается, что страшную эпидемию может вызывать неизвестный тип возбудителя, а также знакомый, с измененными характеристиками. Это ведёт к увеличению тяжести, расширению географического диапазона. Пока нельзя утверждать, когда, а также где это может произойти. Учёные отмечают, что практически все последние эпидемии вызывали вирусы, которые передавались от животных непосредственно как зоонозные инфекции. Риск распространения данных болезней увеличивается за счёт экосистемы, изменения среды обитания людей, путешествий, а также торговых связей. Согласно предположениям экспертов, удара следует ожидать непосредственно с этой стороны.