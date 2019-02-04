"Бункер на колесах": Российский вездеход Avtoros Shaman поразил немецких экспертов





Немецких журналистов Avtoros Shaman поразил своими внушительными размерами и весом: 6,4 метра в длину и 2,7 метра в ширину, и это все при весе 4500 тонны. Что касается проходимости вездехода, то за нее отвечает полноприводная колесная система 8x8 и высота дорожного просвета 45 сантиметров. Автора тест-драйва удивили огромные колеса «Шамана», которые находятся под низким давлением. Это значит, что при острой необходимости автомобиль сможет пересечь даже реку и пройти по любой местности. Несмотря на большие габариты, в салоне автомобиля может поместиться лишь один человек, и это водитель. Место в салоне напоминает капитанскую рубку. Хотя в пассажирской версии установлены еще 9 кресел.Avtoros Shaman получил 3-литровый турбодизель Iveco F1C с мощностью в 146 лошадиных сил. Также вездеходу доступен поворот всех 8 колес, что дает ему возможность переключаться на «режим краба» и ездить боком. Агрегат способен преодолеть мелкие болотистые места, ему не страшна грязь и мелкие водоемы. Что касается стоимости, то на немецком рынке придется отдать за этот автомобиль 180 тыс. евро. В России он обойдется в сумму около 10,5 млн рублей.