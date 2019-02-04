АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП самых ожидаемых смартфонов февраля 2019 года
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

"Бункер на колесах": Российский вездеход Avtoros Shaman поразил немецких экспертов

Сотрудники немецкого еженедельника Stern провели тест-драйв вездеходного автомобиля Avtoros Shaman, который собирается в России. Автор статьи назвал новинку бункером на колесах.
"Бункер на колесах": Российский вездеход Avtoros Shaman поразил немецких экспертов

Немецких журналистов Avtoros Shaman поразил своими внушительными размерами и весом: 6,4 метра в длину и 2,7 метра в ширину, и это все при весе 4500 тонны. Что касается проходимости вездехода, то за нее отвечает полноприводная колесная система 8x8 и высота дорожного просвета 45 сантиметров. Автора тест-драйва удивили огромные колеса «Шамана», которые находятся под низким давлением. Это значит, что при острой необходимости автомобиль сможет пересечь даже реку и пройти по любой местности. Несмотря на большие габариты, в салоне автомобиля может поместиться лишь один человек, и это водитель. Место в салоне напоминает капитанскую рубку. Хотя в пассажирской версии установлены еще 9 кресел.

Avtoros Shaman получил 3-литровый турбодизель Iveco F1C с мощностью в 146 лошадиных сил. Также вездеходу доступен поворот всех 8 колес, что дает ему возможность переключаться на «режим краба» и ездить боком. Агрегат способен преодолеть мелкие болотистые места, ему не страшна грязь и мелкие водоемы. Что касается стоимости, то на немецком рынке придется отдать за этот автомобиль 180 тыс. евро. В России он обойдется в сумму около 10,5 млн рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмин Агаларов показал в Instagram своё
"Бункер на колесах": Российский
Американский биохакер намерен дожить до
57-летняя Елена Яковлева показала
Учёными раскрыта тайна эффекта бабочки
YouTube рассматривает идею удаления из
Ирина Шейк показала откровенный снимок
Марат Башаров впервые опроверг слухи об
Ученые назвали 12 опасных болезней,
Эксперты: Из-за недоедания россиян
Ученые: Американские белки-летяги
Лолита Милявская прокомментировала уход
Ученые выяснили, как правильно выбирать
Эвелина Бледанс выразила желание
Учёные предупреждают о вероятности
"Мальчик мой,куда же ты ушёл?": Алла
Продажи нового удлиненного седана
Татьяна Лазарева могла покинуть Россию
Компания Energizer представит 26 новых
Эксперты составили ТОП самых ожидаемых
Hyundai работает над 250-сильным i20 N
Анна Седокова назвала себя в Instagram
Эксперты дали советы владельцам
Porsche 718 Cayman GT4 с
СМИ стало известно о романе принца
Учёные: Люди с IV группой крови чаще
Ани Лорак вызвала ажиотаж глубоким
Ученые: «Люди-совы» обладают более
iPhone XR с 64 Гб памяти внезапно упал
Дженнифер Энистон решилась на
Просмотреть все новости