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Huawei разрабатывает линейку чипсетов Pikiu

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei продолжает разработку линейки чипсетов под товарным знаком Pikiu. Накануне в EUIPO была опубликована соответствующая заявка.
Huawei разрабатывает линейку чипсетов Pikiu

По информации специалистов, данными процессорами Huawei может оснастить складные девайсы, первые из которых представят в рамках технологической выставки MWC-2019 в конце нынешнего месяца в Барселоне, Испания.

Многие инсайдеры приписали новому смартфону мощный чипсет Kirin, кроме того, на мероприятии сотрудники китайской компании могут рассказать о продвижении работ по созданию чипсетов Pikiu, главной целью которых может стать вытеснение флагманских Qualcomm и MediaTek.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:41

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