Huawei разрабатывает линейку чипсетов Pikiu





По информации специалистов, данными процессорами Huawei может оснастить складные девайсы, первые из которых представят в рамках технологической выставки MWC-2019 в конце нынешнего месяца в Барселоне, Испания.Многие инсайдеры приписали новому смартфону мощный чипсет Kirin, кроме того, на мероприятии сотрудники китайской компании могут рассказать о продвижении работ по созданию чипсетов Pikiu, главной целью которых может стать вытеснение флагманских Qualcomm и MediaTek.