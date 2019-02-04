Ученые: Юные любители видеоигр знают английский язык лучше своих сверстников
В ходе исследования ученые из университетов Осло и Карлстада три года наблюдали за тысячей шведских школьников разного возраста. Специалисты выяснили, что дети, проводящие за ПК больше времени, сравнительно со сверстниками, лучше знают английский язык.
Во время исследования юные участники играли в видеоигры, которые были не переведены на их родной язык. Ученые отметили, что у подростков - геймеров более богатый словарный запас. По словам специалистов, дети, которые любят видеоигры, без труда могут перевести сложные слова, используемые в текстах на английском языке.
Однако авторы исследования подчеркнули, что чрезмерная привязанность к компьютерным играм может быть также опасной. По мнению экспертов, постоянные игры на приставке или ПК могут привести к появлению зависимости.
Во время исследования юные участники играли в видеоигры, которые были не переведены на их родной язык. Ученые отметили, что у подростков - геймеров более богатый словарный запас. По словам специалистов, дети, которые любят видеоигры, без труда могут перевести сложные слова, используемые в текстах на английском языке.
Однако авторы исследования подчеркнули, что чрезмерная привязанность к компьютерным играм может быть также опасной. По мнению экспертов, постоянные игры на приставке или ПК могут привести к появлению зависимости.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11