Ученые: Юные любители видеоигр знают английский язык лучше своих сверстников





Во время исследования юные участники играли в видеоигры, которые были не переведены на их родной язык. Ученые отметили, что у подростков - геймеров более богатый словарный запас. По словам специалистов, дети, которые любят видеоигры, без труда могут перевести сложные слова, используемые в текстах на английском языке.Однако авторы исследования подчеркнули, что чрезмерная привязанность к компьютерным играм может быть также опасной. По мнению экспертов, постоянные игры на приставке или ПК могут привести к появлению зависимости.