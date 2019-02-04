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Ученые: Юные любители видеоигр знают английский язык лучше своих сверстников

В ходе исследования ученые из университетов Осло и Карлстада три года наблюдали за тысячей шведских школьников разного возраста. Специалисты выяснили, что дети, проводящие за ПК больше времени, сравнительно со сверстниками, лучше знают английский язык.
Ученые: Юные любители видеоигр знают английский язык лучше своих сверстников

Во время исследования юные участники играли в видеоигры, которые были не переведены на их родной язык. Ученые отметили, что у подростков - геймеров более богатый словарный запас. По словам специалистов, дети, которые любят видеоигры, без труда могут перевести сложные слова, используемые в текстах на английском языке.

Однако авторы исследования подчеркнули, что чрезмерная привязанность к компьютерным играм может быть также опасной. По мнению экспертов, постоянные игры на приставке или ПК могут привести к появлению зависимости.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11

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