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Продажи нового удлиненного седана Volkswagen Jetta начнется в марте 2019 года

Немецкая компания Volkswagen объявила, что старт продаж нового удлиненного седана Jetta начнется 11 марта 2019 года. На рынке Поднебесной автомобиль получит название VW Sagitar.
Продажи нового удлиненного седана Volkswagen Jetta начнется в марте 2019 года

Новинка сконструирована на платформе MQB, имеет длину почти 4,8 метра, а расстояние между осями - почти 2,8 метра. Это еще не все отличия седана от новой версии Jetta, предназначенной для европейского покупателя. Хотя в целом они мало чем отличаются друг от друга. Sagitar оснастят обновленной системой задней оптики, а еще изменят обивку в салоне, теперь она может быть из белой кожи.

Под капотом у седана для Поднебесной окажутся турбированные TSI двигатели, объем которых составит 1,2 и 1,4 литра, с мощностью не меньше 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Первым мотором будет управлять 5-ступенчастая «механика», вторым 7-ступенчастый «робот» DSG. Стоимость новинки пока неизвестна, однако на российский рынок автомобиль попадет только к концу текущего года.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

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