Продажи нового удлиненного седана Volkswagen Jetta начнется в марте 2019 года





Новинка сконструирована на платформе MQB, имеет длину почти 4,8 метра, а расстояние между осями - почти 2,8 метра. Это еще не все отличия седана от новой версии Jetta, предназначенной для европейского покупателя. Хотя в целом они мало чем отличаются друг от друга. Sagitar оснастят обновленной системой задней оптики, а еще изменят обивку в салоне, теперь она может быть из белой кожи.Под капотом у седана для Поднебесной окажутся турбированные TSI двигатели, объем которых составит 1,2 и 1,4 литра, с мощностью не меньше 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Первым мотором будет управлять 5-ступенчастая «механика», вторым 7-ступенчастый «робот» DSG. Стоимость новинки пока неизвестна, однако на российский рынок автомобиль попадет только к концу текущего года.