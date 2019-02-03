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Hyundai работает над 250-сильным i20 N и 340-сильным Tucson N

Как известно, впервые о выпуске «горячей» версии хэтчбека i20 и кроссовера Tucson от автоконцерна Hyundai заговорили ещё до появления в серии i30 N. Представители компании отметили, что работа над производством этих транспортных средств уже ведётся.
Hyundai работает над 250-сильным i20 N и 340-сильным Tucson N

Вероятнее всего, ближе к 2021 году более производительная модификация Hyundai Tucson с индексом N будет бороться за первенство в сегменте с EAT Cupra Ateca и Volkswagen T-Roc R. Спортивная версия кроссовера должна обзавестись мощным 340-сильным двигателем, а разгон с 0 до 100 км/час составит 5,5 секунд, как и у его прямых конкурентов. По информации исполнительного директора бренда Альберта Бирманна, Tucson N получит спортивную и пониженную подвеску в сравнении со стандартной версией машины. Таким образом, должна улучшиться управляемость машины.

Спортивное подразделение Hyundai хочет выпустить и конкурента для Volkswagen Polo GTI, Renault Clio RS и Ford Fiesta ST. Инсайдеры считают, что дебют i20 N запланирован на начало 2020 года.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:18

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