Эмин Агаларов показал в Instagram своё фото в 17 лет

"Наш с Максимом Фадеевым дуэт "Мой Азербайджан" и клип на эту песню пронизаны искренними чувствами и эмоциями, и наполнены тёплыми воспоминаниями о родном доме и детстве", - пишет Агаларов.

Певец Эмин поделился в соцсети старым снимком 1997 года, на котором можно видеть портреты его и других американских выпускников, изучавших бизнес-менеджмент и финансы. После получения диплома Агаларов открыл в Штатах свой первый бизнес и занялся магазином одежды. Отметим, что первое образование исполнитель получил в Европе. Закончив частную школу в Швейцарии, Эмин отправился за океан.Поклонники певца посчитали, что остальные студенты на фото выглядят гораздо старше него, и лишь ему по виду можно дать 17 лет. Кроме того, фанаты поинтересовались, общается ли Агаларов со старыми американскими друзьями. На это Эмин ответил утвердительно.Хотя всё детство и юность артист провёл за границей, он не перестал испытывать тёплые чувства и к своей родине, Азербайджану. Вместе с Максимом Фадеевым музыкант записал песню про любимый край.