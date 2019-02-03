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Татьяна Лазарева могла покинуть Россию из-за измен Михаила Шаца

Знаменитая российская актриса и певица Татьяна Лазарева не так давно покинула Россию и перебралась жить в Испанию. Во многих интервью она заявляла, что переезд сугубо ее инициатива, однако в СМИ появилась информация, где говорится, что на этом настоял ее муж Михаил Шац.
Татьяна Лазарева могла покинуть Россию из-за измен Михаила Шаца

Татьяна Лазерева уехала в Испанию около 2 лет тому назад, теперь она выращивает множество цветов в своем саду и занимается воспитанием дочери Антонины, которой 11 лет. Супруг актрисы находится в Москве. По слухам, он неоднократно изменял своей супруге и настоял на ее переезде в другую страну, чтобы спокойно проводить время с 20-летними девушками. Также в сообщении говорится о скупости Шаца, поскольку он держит жену на коротком поводке, высылая не более 1,5 тыс. евро в месяц. Он запретил общаться ей с подругами и внушил наличие у нее психологических проблем.
Татьяна Лазарева могла покинуть Россию из-за измен Михаила Шаца

Брачный союз Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Только после 20 лет совместной жизни пара решилась на официальное оформление отношений. По словам Лазаревой, причиной ее переезда стало отсутствие работы в России, а испанский городок Марбелья приглянулся ей еще на отдыхе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:46

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