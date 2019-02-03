Компания Energizer представит 26 новых современных смартфонов
На территории Барселоны в рамках выставки MWC представители компании Energizer планируют представить двадцать шесть новых современных смартфонов. Фирма готовит ряд различных устройств, включая также версии, которые получили выдвижные камеры, АКБ на 18 тыс. мАч, складные экраны.
Energizer планирует представить общественности 4 серии современных смартфонов, а именно: Hardcase, Energy, Ultimate, Power Max. Многие устройства относятся к линейке Energy, а также Hardcase. Они будут обладать базовыми техническими характеристиками. Модели серии Power Max наделят самыми большими АКБ на 16 -18 тыс. мАч. В линейку Ultimate войдут флагманские версии. Устройства данной серии наделят дисплеями с вырезом, выдвижной камерой. Energizer Ultimate версий U620S Pop/U630S Pop будут укомплектованы чипами MediaTek Helio модификаций P70/P22 соответственно. Устройство U620S Pop получит тройную камеру на 16/5/2 Мп, ОЗУ на 6 ГБ, ПЗУ на 128 ГБ. Данную модель выпустят в июле. А вот в июне начнут продавать устройства U630S Pop. Эта версия получит ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ.
Пока точно неизвестно, какой вид будет у складного смартфона. Предполагается, что речь идёт о концептуальном смартфоне, схожем с Royole Flexpai. Устройства будет производить французская версия Avenir Telecom с лицензией. Ранее компания выпускала именно бюджетные вариации.
Energizer планирует представить общественности 4 серии современных смартфонов, а именно: Hardcase, Energy, Ultimate, Power Max. Многие устройства относятся к линейке Energy, а также Hardcase. Они будут обладать базовыми техническими характеристиками. Модели серии Power Max наделят самыми большими АКБ на 16 -18 тыс. мАч. В линейку Ultimate войдут флагманские версии. Устройства данной серии наделят дисплеями с вырезом, выдвижной камерой. Energizer Ultimate версий U620S Pop/U630S Pop будут укомплектованы чипами MediaTek Helio модификаций P70/P22 соответственно. Устройство U620S Pop получит тройную камеру на 16/5/2 Мп, ОЗУ на 6 ГБ, ПЗУ на 128 ГБ. Данную модель выпустят в июле. А вот в июне начнут продавать устройства U630S Pop. Эта версия получит ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ.
Пока точно неизвестно, какой вид будет у складного смартфона. Предполагается, что речь идёт о концептуальном смартфоне, схожем с Royole Flexpai. Устройства будет производить французская версия Avenir Telecom с лицензией. Ранее компания выпускала именно бюджетные вариации.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:32