Компания Energizer представит 26 новых современных смартфонов





Energizer планирует представить общественности 4 серии современных смартфонов, а именно: Hardcase, Energy, Ultimate, Power Max. Многие устройства относятся к линейке Energy, а также Hardcase. Они будут обладать базовыми техническими характеристиками. Модели серии Power Max наделят самыми большими АКБ на 16 -18 тыс. мАч. В линейку Ultimate войдут флагманские версии. Устройства данной серии наделят дисплеями с вырезом, выдвижной камерой. Energizer Ultimate версий U620S Pop/U630S Pop будут укомплектованы чипами MediaTek Helio модификаций P70/P22 соответственно. Устройство U620S Pop получит тройную камеру на 16/5/2 Мп, ОЗУ на 6 ГБ, ПЗУ на 128 ГБ. Данную модель выпустят в июле. А вот в июне начнут продавать устройства U630S Pop. Эта версия получит ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ.Пока точно неизвестно, какой вид будет у складного смартфона. Предполагается, что речь идёт о концептуальном смартфоне, схожем с Royole Flexpai. Устройства будет производить французская версия Avenir Telecom с лицензией. Ранее компания выпускала именно бюджетные вариации.