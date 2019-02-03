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Эксперты дали советы владельцам разряжающимся на морозе смартфонов

Эксперты дали рекомендации владельцам разряжающихся на морозе смартфонов. Сохранить заряд батареи позволят несколько простых хитростей.
Эксперты дали советы владельцам разряжающимся на морозе смартфонов

Как известно, современные гаджеты не только блекнут на ярком солнце и не переносят слишком высоких температур, но также мгновенно отключаются на морозе. Объясняется это использованием в них литий-ионных аккумуляторов, в которых замедляются химические реакции. Хотя такие батареи безопасны для человека и долговечны, к холоду они зачастую не подготовлены производителем.

Контроллер получает сигнал уменьшить ёмкость аккумулятора через сложные химические процессы. В итоге смартфон стремительно теряет заряд или вовсе отключается.

Если просто вынести гаджет на мороз -25 градусов Цельсия, скорее всего, он моментально перестанет работать. К условиям русской зимы не подготовлены модели многих марок, в частности, Apple. Решить проблему с разрядкой просто - необходимо прятать смартфон во внутреннем кармане куртки и пользоваться гарнитурой, чтобы не доставать его.

Теплоотдачу также замедлит чехол, идеально подойдёт войлочный или даже вязаный. Дома устройство лучше не заряжать, пока оно не согреется до комнатной температуры.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:50

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