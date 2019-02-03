Эксперты дали советы владельцам разряжающимся на морозе смартфонов





Как известно, современные гаджеты не только блекнут на ярком солнце и не переносят слишком высоких температур, но также мгновенно отключаются на морозе. Объясняется это использованием в них литий-ионных аккумуляторов, в которых замедляются химические реакции. Хотя такие батареи безопасны для человека и долговечны, к холоду они зачастую не подготовлены производителем.Контроллер получает сигнал уменьшить ёмкость аккумулятора через сложные химические процессы. В итоге смартфон стремительно теряет заряд или вовсе отключается.Если просто вынести гаджет на мороз -25 градусов Цельсия, скорее всего, он моментально перестанет работать. К условиям русской зимы не подготовлены модели многих марок, в частности, Apple. Решить проблему с разрядкой просто - необходимо прятать смартфон во внутреннем кармане куртки и пользоваться гарнитурой, чтобы не доставать его.Теплоотдачу также замедлит чехол, идеально подойдёт войлочный или даже вязаный. Дома устройство лучше не заряжать, пока оно не согреется до комнатной температуры.