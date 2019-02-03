Ученые: «Люди-совы» обладают более высоким интеллектом, чем «жаворонки»





Чтобы провести эксперимент, ученые привлекли почти 900 людей. Исследование проводилось путем тестирования. Собрав все данные, удалось сделать вывод, что любители бодрствовать по ночам показывают лучший результат, нежели «ранние пташки».Исследователи пока не знают точного ответа, с чем именно связан такой исход. Однако они уверены, что это зависит от типа мышления. «Люди-совы» способны к более глубоким аналитическим размышлениям, нежели «жаворонки». Подтверждает слова ученых и статистика. В детстве те, кто привык ощущать прилив бодрости к ночи сначала не отличаются высокой успеваемостью в школе, но со временем ситуация противоположно меняется.Профессиональные навыки у хронотипов также отличаются. Привыкшие просыпаться ранним утром проявляют способности к управленческой деятельности, «совы» же отличаются творческим подходом к решению задач.