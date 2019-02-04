Американский биохакер намерен дожить до 2154 года





Мужчина изъявил желание дожить до 180 лет еще около 20 лет назад. Для этого он решил соблюдать диету и выполнять ряд физических упражнений. Дело в том, что в то время он трудился в Силиконовой долине и страдал от лишних килограммов, которые никак не мог сбросить. И только низкоуглеводная диета помогла американцу похудеть, в итоге он избавился от 23 килограммов. После этого биохакер решил начать медитацию и моржевание. Однако на этом мужчина не остановился и стал использовать приборы, стимулирующие головной мозг. Также ему удалось отыскать врача, который согласился проводить эксперименты со стволовыми клетками американца и пересаживать их даже на его лицо.Житель США заявляет, что ему удастся дожить до назначенного им возраста, ведь для этого у его организма есть все инструменты. Например, спать он предпочитает только под инфракрасными лучами. А еще добровольно подвергает себя влиянию радиации, посещая не функционирующие урановые шахты. По его мнению, в маленьких дозах она даже полезна.