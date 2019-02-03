Учёные: Люди с IV группой крови чаще добиваются серьёзных успехов в сфере спорта





Эксперты заявляют, что большинство выдающихся спортсменов обладают четвертой группой крови. Учёные провели ряд определённых исследований, выяснив, что для обладателей четвертой группы крови приемлемым является любой вид спорта. Данные люди легко переносят различные виды нагрузок. При этом они являются очень выносливыми. Обладатели IV группы крови по большому счёту являются активными людьми. При этом мало кого из них можно назвать безмятежными, с замедленной реакцией.Для данных людей отличным вариантом станет занятие йогой, пилатесом, плаванием. В свою очередь активные люди с IV группой крови могут заниматься любым видом тренировок. В данном случае не должно быть противопоказаний. Для этого требуется проконсультироваться у специалиста.