Полуобнаженная звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась, что не может отойти от новогодних праздников
Модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман часто общается в Instagram с поклонниками. Недавно звезда пожаловалась, что не может никак отойти от новогодних праздников, показав снимок в золотистых стрингах.
На фото Мария Лиман стоит спиной к камере, повернувшись лицом и прикоснувшись ладонью к стеклу. Звезда прикрыла обнаженную грудь рукой, из одежды на ней надеты только золотистые стринги. Провокационное фото сразу же нашло отклик среди фанатов звезды.
Многие поинтересовались у Марии Лиман, что такого происходило в новогоднюю ночь, что девушка до сих пор не может придти в себя. Другие же в очередной раз восхитились красотой известной модели.
На фото Мария Лиман стоит спиной к камере, повернувшись лицом и прикоснувшись ладонью к стеклу. Звезда прикрыла обнаженную грудь рукой, из одежды на ней надеты только золотистые стринги. Провокационное фото сразу же нашло отклик среди фанатов звезды.
Многие поинтересовались у Марии Лиман, что такого происходило в новогоднюю ночь, что девушка до сих пор не может придти в себя. Другие же в очередной раз восхитились красотой известной модели.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:07