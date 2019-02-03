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Полуобнаженная звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась, что не может отойти от новогодних праздников

Модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман часто общается в Instagram с поклонниками. Недавно звезда пожаловалась, что не может никак отойти от новогодних праздников, показав снимок в золотистых стрингах.
Полуобнаженная звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась, что не может отойти от новогодних праздников

На фото Мария Лиман стоит спиной к камере, повернувшись лицом и прикоснувшись ладонью к стеклу. Звезда прикрыла обнаженную грудь рукой, из одежды на ней надеты только золотистые стринги. Провокационное фото сразу же нашло отклик среди фанатов звезды.

Многие поинтересовались у Марии Лиман, что такого происходило в новогоднюю ночь, что девушка до сих пор не может придти в себя. Другие же в очередной раз восхитились красотой известной модели.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:07

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