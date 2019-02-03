Ани Лорак вызвала ажиотаж глубоким декольте на видео с дочерью
Знаменитая украинская и российская певица Ани Лорак поразила своих подписчиков в Instagram откровенным декольте. На кадрах видно, как артистка с дочерью позирует перед объективами камер.
Ани Лорак показала в социальной сети новый видеоролик, на котором она в роскошном красном платье в пол и ее дочь София посетили фотосъемку. Верхняя часть платья открывает спину певицы, а декольте заканчивается на талии. Под постом артистка написала так: «Готовим сюрпризы на весну-лето 2019».
В комментариях под видео поклонники Ани Лорак засыпали ее заметками критики, мол, при дочери не стоит демонстрировать такой глубокий вырез. Многие подметили, что певице такой образ не идет, поскольку она успешна и без показа груди на всю страну.
Ани Лорак показала в социальной сети новый видеоролик, на котором она в роскошном красном платье в пол и ее дочь София посетили фотосъемку. Верхняя часть платья открывает спину певицы, а декольте заканчивается на талии. Под постом артистка написала так: «Готовим сюрпризы на весну-лето 2019».
В комментариях под видео поклонники Ани Лорак засыпали ее заметками критики, мол, при дочери не стоит демонстрировать такой глубокий вырез. Многие подметили, что певице такой образ не идет, поскольку она успешна и без показа груди на всю страну.