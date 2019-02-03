Ани Лорак вызвала ажиотаж глубоким декольте на видео с дочерью

Ани Лорак показала в социальной сети новый видеоролик, на котором она в роскошном красном платье в пол и ее дочь София посетили фотосъемку. Верхняя часть платья открывает спину певицы, а декольте заканчивается на талии. Под постом артистка написала так: «Готовим сюрпризы на весну-лето 2019».В комментариях под видео поклонники Ани Лорак засыпали ее заметками критики, мол, при дочери не стоит демонстрировать такой глубокий вырез. Многие подметили, что певице такой образ не идет, поскольку она успешна и без показа груди на всю страну.