Ученые: Умственные способности собаки зависят от ее размера
Ученые из университета Аризоны провели исследование с участием 7000 собак разных пород и возрастов. Задачей было установить взаимосвязь между размером животного и его интеллектом.
Как сообщает ведущий специалист исследования Дэниел Хоршлер, в ходе эксперимента было обнаружено, что более крупным собакам под силу выполнение задания быстрее, чем маленьким. Животные с мозгом большего размера превосходят меньших собак по исполнению естественных функций. В частности, у крупных представителей лучше краткосрочная память и самоконтроль. Однако, по словам исследователей, не во всех случаях размер мозга у собак способен определить тип интеллекта.
В одном из заданий исследования участвовали хозяева питомцев. Чтобы проверить кратковременную память, владельцы собак спрятали любимое лакомство перед ними под пластиковой формой. Затем владельцы подождали какое-то время, прежде чем отпустить собаку искать лакомство. Маленьким питомцам было труднее вспомнить, где хозяева спрятали угощение.
В будущем команда специалистов планирует провести исследование, направленное на сравнение собак одной породы, но разных видов, например, пуделей.
Как сообщает ведущий специалист исследования Дэниел Хоршлер, в ходе эксперимента было обнаружено, что более крупным собакам под силу выполнение задания быстрее, чем маленьким. Животные с мозгом большего размера превосходят меньших собак по исполнению естественных функций. В частности, у крупных представителей лучше краткосрочная память и самоконтроль. Однако, по словам исследователей, не во всех случаях размер мозга у собак способен определить тип интеллекта.
В одном из заданий исследования участвовали хозяева питомцев. Чтобы проверить кратковременную память, владельцы собак спрятали любимое лакомство перед ними под пластиковой формой. Затем владельцы подождали какое-то время, прежде чем отпустить собаку искать лакомство. Маленьким питомцам было труднее вспомнить, где хозяева спрятали угощение.
В будущем команда специалистов планирует провести исследование, направленное на сравнение собак одной породы, но разных видов, например, пуделей.
Наука / Авторские новости
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:08