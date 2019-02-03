Ученые: Умственные способности собаки зависят от ее размера





Как сообщает ведущий специалист исследования Дэниел Хоршлер, в ходе эксперимента было обнаружено, что более крупным собакам под силу выполнение задания быстрее, чем маленьким. Животные с мозгом большего размера превосходят меньших собак по исполнению естественных функций. В частности, у крупных представителей лучше краткосрочная память и самоконтроль. Однако, по словам исследователей, не во всех случаях размер мозга у собак способен определить тип интеллекта.В одном из заданий исследования участвовали хозяева питомцев. Чтобы проверить кратковременную память, владельцы собак спрятали любимое лакомство перед ними под пластиковой формой. Затем владельцы подождали какое-то время, прежде чем отпустить собаку искать лакомство. Маленьким питомцам было труднее вспомнить, где хозяева спрятали угощение.В будущем команда специалистов планирует провести исследование, направленное на сравнение собак одной породы, но разных видов, например, пуделей.