АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Бедность физически меняет структуру мозга ребенка
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Гарик Харламов признался в любви к маме в день ее рождения

Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram снимок, где показал маму. Юморист признался ей в любви и трогательно поздравил с днем рождения.
Гарик Харламов признался в любви к маме в день ее рождения

На снимке Гарик Харламов и его мама смотрят в камеру и улыбаются.

"Сегодня у мамы день рождения. Спасибо тебе за все. Люблю тебя очень. Тяжеловато конечно писать все это во время фотографии, но я справился. С днём рождения, мамуля!", - написал артист.

Фанаты Гарика Харламова присоединились к поздравлениям и отметили, что у артиста очень красивая и молодая мама. Многие пожелали семье юмориста здоровья и счастья.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полуобнаженная звезда Playboy Мария
Николай Дроздов поделился
Гарик Харламов признался в любви к маме
Эксперты развеяли самые известные мифы
В Сети появились характеристики нового
В Сети появился редкий снимок
Станислав Садальский назвал Максима
СМИ: Децл хотел инсценировать свою
Ядерный беспилотник «Посейдон» огласили
На Кубани мужчина убил двух
Американцы придумали эффективный способ
Педиатры объяснили пользу «тихого часа»
Детали смерти рэпера Децла рассказал
Google удаляет 29 вредоносных
Вера Брежнева отмечает свое 37-летие
Ученые: Бездомные коты способны
В Петербурге 4-летняя девочка получила
Nissan Micra получит «горячую»
Иосиф Пригожин вспомнил, что был
Samsung Galaxy A90 станет первым
Стас Барецкий считает, что Децл
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук
Ученые представили 5 преимуществ
Максим Галкин пожелал поклонникам
В Сети появились изображения Huawei P30
Первый электрокар бренда Toyota должен
Звезда “Тихого Дона” Элина Быстрицкая
Ученые: Возникновение рака редко
Директор программы "Время" Алла Данько
Xiaomi планирует выпустить игровой
Просмотреть все новости