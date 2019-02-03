Гарик Харламов признался в любви к маме в день ее рождения

На снимке Гарик Харламов и его мама смотрят в камеру и улыбаются."Сегодня у мамы день рождения. Спасибо тебе за все. Люблю тебя очень. Тяжеловато конечно писать все это во время фотографии, но я справился. С днём рождения, мамуля!", - написал артист.Фанаты Гарика Харламова присоединились к поздравлениям и отметили, что у артиста очень красивая и молодая мама. Многие пожелали семье юмориста здоровья и счастья.