Гарик Харламов признался в любви к маме в день ее рождения
Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram снимок, где показал маму. Юморист признался ей в любви и трогательно поздравил с днем рождения.
На снимке Гарик Харламов и его мама смотрят в камеру и улыбаются.
"Сегодня у мамы день рождения. Спасибо тебе за все. Люблю тебя очень. Тяжеловато конечно писать все это во время фотографии, но я справился. С днём рождения, мамуля!", - написал артист.
Фанаты Гарика Харламова присоединились к поздравлениям и отметили, что у артиста очень красивая и молодая мама. Многие пожелали семье юмориста здоровья и счастья.
На снимке Гарик Харламов и его мама смотрят в камеру и улыбаются.
"Сегодня у мамы день рождения. Спасибо тебе за все. Люблю тебя очень. Тяжеловато конечно писать все это во время фотографии, но я справился. С днём рождения, мамуля!", - написал артист.
Фанаты Гарика Харламова присоединились к поздравлениям и отметили, что у артиста очень красивая и молодая мама. Многие пожелали семье юмориста здоровья и счастья.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:57