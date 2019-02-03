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Анна Седокова назвала себя в Instagram толстой, глупой и счастливой

Анна Седокова назвала себя в Instagram толстой, глупой, но при этом счастливой. Певица обещала себе вместо мыслей об очередной любовной неудаче читать книги и качать пресс.
Анна Седокова назвала себя в Instagram толстой, глупой и счастливой

На своей странице в социальной сети Седокова порекомендовала подписчикам психолога, вместе с которой разбирается с собственными комплексами. Исполнительница созналась, что недовольна своим лишним весом, интеллектуальными качествами, однако всё это не мешает оставаться довольной жизнью. Психолог научила Седокову "уходить в тень", то есть открыто признавать собственные изъяны, ни перед кем не оправдываясь.

Певица привела пример, что очень многие блогерши производят в соцсетях впечатление совершенных, во всём преуспевающих особ, однако мужчины всё равно от них отворачиваются. Это связано с тем, что за привлекательной обложкой ничего не стоит. Также Седокова решила меньше думать о любовных неудачах.

"Когда он не пишет, ты не скулишь, а книгу новую открываешь, в ней толку больше. Или сто упражнений на пресс делаешь. - пишет звезда. - Твоё счастье зависит только от тебя. Как только ты станешь счастливой сама, то сможешь осчастливить другого человека".



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:04

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